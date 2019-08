Bad Lauchstädt hat derzeit zwei Baustellen, die die Gemüter der Anwohner erhitzen. Eine in der Goethestraße gleich am Markt und die andere am Feldgraben, einer kleinen Straße in einem Wohngebiet. Wenn alles fertig ist, sollen die Anlieger bezahlen – für Ausbau und Erschließung, erzählt Margitha Gatz von der Bürgerinitiative, die gegen die Gebühren kämpft. Die ursprüngliche Kostenplanung für Feldgrabenausbau, Wendeschleife und Parkplatz habe bei 400.000 Euro gelegen. Mit der Ausschreibung hätten sich die Kosten auf 1,6 Millionen Euro erhöht.