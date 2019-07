Landtagswahl in Sachsen Deshalb wurde die AfD-Landesliste gekürzt

Hauptinhalt

Am 1. September ist Landtagswahl in Sachsen. Nichts erhitzt die Gemüter zurzeit so stark wie die gekürzte Landesliste der AfD. Statt wie geplant mit 61 dürfe die Partei nur mit 18 Listenkandidaten antreten, verkündete am Freitag der Landeswahlausschuss. Begründung: Die AfD habe gegen das Landeswahlgesetz verstoßen. Die Partei wirft dem Ausschuss "politischen Missbrauch" vor. Doch ist das gerechtfertigt? Was genau steht im Gesetz? Und was hat die AfD falsch gemacht?

von André Seifert, MDR AKTUELL