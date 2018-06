Sachsen Was tut die Politik für Kultur auf dem Land?

Je zwei Landkreise haben sich im Freistaat zu sogenannten Kulturräumen zusammengeschlossen. Jeden Euro, der vor Ort in Kultur investiert wird, stockt das Land mit zwei Euro auf. Zwei Drittel der Kulturinitiativen würden also vom Land finanziert, sagt Kulturministerin Stange. "Das kann bundesweit nachgeahmt werden. Es ermöglicht, vor Ort Schwerpunkte zu setzen. Es gibt Kulturräume, für die sind die Tierparks sehr wichtig. In anderen ist die Kirchenmusik enorm wichtig. So können die Regionen selber entscheiden, wofür sie diese Gelder einsetzen."