Der ländliche Raum in Sachsen

Wie vielfältig das Angebot bei Kultur und Freizeit auf dem Land ist, lässt sich nur annäherungsweise darstellen. Die Zahlen in den folgenden Bereichen deuten darauf hin, dass das Angebot auf dem Land in den vergangenen Jahren nur leicht ausgedünnt wurde.



So ist die Anzahl der Theater in Sachsen seit zehn Jahren konstant, wie der Deutsche Bühnenverein mitteilte. Es gab zwar einige Fusionen, zum Beispiel der Theater in Zittau und Görlitz, aber dabei blieben alle Sparten erhalten. Andererseits ist die Zahl der Spielstätten schon seit langem überschaubar. Aktuell gibt es im ländlichen Raum in Sachsen lediglich fünf Theater mit eigenen Schauspiel- beziehungsweise Musikensembles. In mehreren sächsischen Landkreisen gibt es folglich überhaupt kein Theater.



Eine Besonderheit stellt die Landesbühne Sachsen in Radebeul dar. Sie spielt an unterschiedlichen Stätten, zum Beispiel auch in Rathen in der Sächsischen Schweiz oder in Bad Elster im Vogtlandkreis.



Abgenommen hat hingegen die Zahl der Kinos im Freistaat. Gab es 2007 noch 111 Spielstätten, so sind waren es 2017 nur noch 88. Ebenso gesunken ist die Zahl der Jugendclubs und Jugendräume. Laut statistischem Landesamt gab es 2006 noch 1.234 dieser Jugendeinrichtungen. 2016 waren es nur noch 980.



Konstant wiederum ist die Zahl der Schwimmbäder, wie der sächsische Schwimmverband erklärt. Demnach gibt es zwischen Plauen und Görlitz unverändert 83 Schwimmbäder und -hallen sowie Thermen und Spaßbäder.