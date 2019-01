Die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Ilse Junkermann bei einer Predigt in der Stadtkirche von Wittenberg.

Die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Ilse Junkermann bei einer Predigt in der Stadtkirche von Wittenberg. Bildrechte: dpa

Evangelische Kirche Mitteldeutschland Landesbischöfin: Osten übt noch Demokratie

Die evangelische Landesbischöfin in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, sieht in Ostdeutschland noch großen Nachholbedarf in Sachen Demokratie. Der Osten durchlaufe jetzt eine Phase wie der Westen in den 60er- und 70er-Jahren. Damals sei in der Bundesrepublik die NPD stark gewesen. Junkermann hält in der Auseinandersetzung mit Rechtspopulisten die Kirche für eine wichtige Kraft.