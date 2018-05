Viele Ärzte in Sachsen-Anhalt gehen bald in Rente. Wenn die Politik nicht bald eine Lösung findet, droht vielen Praxen die Schließung.

In Sachsen-Anhalt werden 2032 voraussichtlich 900 Hausärzte fehlen. Die Regierung in Magdeburg denkt deshalb über eine sogenannte Landeskinderquote nach. Bewerber aus Sachsen-Anhalt sollen an den Unis in Magdeburg und Halle bevorzugt werden. Das Kalkül: Sie bleiben eher im Land als Studenten von außerhalb. Im Gespräch ist außerdem eine Landarztquote. Verpflichten sich Bewerber, nach dem Studium in ländliche Regionen zu gehen, steigen ihre Zulassungschancen ebenfalls. Unis sehen das skeptisch.

von Anne-Marie Kriegel, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt