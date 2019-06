Wolfgang Tiefensee - aktuell Thüringens Wirtschaftsminister. Bildrechte: dpa

Natürlich ist nicht jeder mit seinem Listenplatz zufrieden, weiß auch Tiefensee und vergleicht es mit dem Bild vom Ostfriesen-Bus: "Da möchten alle vorn sitzen, also wird im Bus vorn eine Bank mit fünf Sitzen eingebaut." So ähnlich ist es bei der Liste. Auf den oberen Plätzen könne Tiefensee gut und gerne fünf Freiwillige platzieren. Das sei aber natürlich nicht möglich. "Und so muss dieser oder jener damit leben, dass er nicht so weit vorne ist."