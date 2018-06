Landflucht in Sachsen Sind manche Siedlungen noch zu retten? 

Wir können da in Sachsen optimistisch in die Zukunft schauen.

Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt. Bildrechte: dpa

Als Beispiel nennt der Minister seine eigene Heimat: Tauscha, ein Stadtteil von Penig in Mittelsachsen: "Da wurden jetzt plötzlich Häuser verkauft, die alle schon aufgegeben hatten. Die Gemeinde hat jetzt ein Grundstück verkauft zu einem Preis, was vor fünf, sechs Jahren undenkbar gewesen wäre. Das Interesse ist groß und die Nachfrage nimmt zu."



Doch auch in Penig schrumpft die Bevölkerung – allein im vergangenen Jahr um gut hundert Menschen auf noch 8.800. Bis 2030, so eine Prognose des Statistischen Landesamtes, werden weitere zehn Prozent der Kleinstadt den Rücken kehren.