Parlamentsreform Sachsen-Anhalts Landtag will öffentliche Ausschusssitzungen

Hauptinhalt

In Sachsen-Anhalts Landtag geht es am Donnerstag um eine große Parlamentsreform. Die will Klima- und Tierschutz zum Staatsziel erklären. Genauso wie den Kampf gegen Rechts. Auch Volksbegehren sollen die Bürger leichter umsetzen können, sie bräuchten nach der Reform weniger Unterschriften. Zum Gesetz gehört auch die Regelung, dass die Ausschusssitzungen bis auf wenige Ausnahmen immer öffentlich sein sollen. Ein Novum. In Sachsen und Thüringen sind die in der Regel geheim.

von Anne-Marie Kriegel, Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt MDR AKTUELL