Mittwoch 13. Mai, 9.30 Uhr, Wahlprüfungsausschuss – so steht es im Sitzungskalender des Sächsischen Landtags. Und auch morgen und übermorgen werden sich Ausschüsse treffen. Insgesamt vier Termine stehen an. Das ist, verglichen mit den vergangenen acht Wochen, ziemlich viel, denn erstmals seit der Einführung der Corona-Maßnahmen tagen nun wieder alle Ausschüsse, erklärt der Präsident des Landtages, Matthias Rößler von der CDU: "Es ist eine vollkommen normale Arbeitssituation wieder hergestellt". Natürlich unter Beachtung des Hygienekonzepts, unter Wahrung der Abstände und allem, was dazu gehöre.

Mit Mundschutz in den Landtag

Wenn sich heute also die ersten Parlamentarier wieder in Ausschüssen treffen, dann mit Masken und mit Mindestabständen von 1,50 Meter. Die meisten Abgeordneten kennen das schon, aus den wenigen und abgespeckten Sitzungen der vergangenen Wochen, so Matthias Rößler. "Bisher waren unsere Maßnahmen von Erfolg gekrönt. Wir haben weder unter den Mitarbeitern noch unter den Abgeordneten und ihren Mitarbeitern einen Corona-Fall gehabt."