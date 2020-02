Begeistert ist Maik Kowalleck von der Idee nicht. Dass die Ausschusssitzungen in Thüringen größtenteils nicht öffentlich stattfinden, habe sich bewährt, findet der CDU-Abgeordnete.

Kowalleck sagt: "Ich sehe da auch einen Vorteil. Denn in so einem Ausschuss kann man sich auch mal über bestimmte Dinge austauschen, ohne dass da gleich wieder alles vorgelegt wird und Abgeordneter XY hat dies und jenes gesagt. Weil ein Ausschuss ist natürlich eine Arbeitsplattform für uns als Landtagsabgeordnete. Und da darf man nicht immer gleich befürchten, es wird alles öffentlich gemacht."

CDU und SPD haben Zweifel

Öffentlich werde ja dann in den Plenarsitzungen diskutiert, sagt Kowalleck. Die CDU sei aber grundsätzlich diskussionsbereit.

Maik Kowalleck sitzt für die CDU im Thüringer Landtag und hält öffentliche Ausschusssitzungen für keine gute Idee. Bildrechte: dpa Das Parlament müsse insgesamt daran arbeiten, die Arbeit öffentlicher, transparenter und nachvollziehbarer machen, findet die SPD-Abgeordnete Diana Lehmann. Aber auch sie hat ihre Bedenken, wenn es darum geht, die Ausschusssitzungen generell öffentlich abzuhalten.



Lehmann sagt: "Ich glaube auch, dass wir gerade jetzt auch vor den gegebenen Mehr- bzw. Minderheitsverhältnissen, die wir jetzt hier im Landtag haben, an der einen oder anderen Stelle auch einen geschützten Raum brauchen, um uns auch als Parlamentarier zu verständigen. Nicht weil ich nicht will, dass die Öffentlichkeit da ausgeschlossen ist, sondern weil das natürlich auch was mit uns macht, wenn die Öffentlichkeit und die Presse dabei sind."

Mögliches Mittel gegen Politikverdrossenheit

Eine generelle Öffentlichkeit hält auch die FDP für schwierig, kann sich aber vorstellen die Sitzungen anlassbezogen zu öffnen. Das passiert teilweise auch schon. Bei öffentliche Anhörungen in den Ausschüssen zum Beispiel.

Astrid Rothe-Beinlich von den Grünen sagt, öffentliche Ausschusssitzungen könnten auch ein Mittel gegen Politikverdrossenheit sein. Bildrechte: MDR/Holger John Das Prinzip ließe sich umdrehen – die Ausschusssitzungen könnten prinzipiell öffentlich abgehalten werden. Bei Bedarf, zum Beispiel wenn sensible Daten behandelt werden, könnte der Ausschuss eine nicht-öffentliche Sitzung beschließen. Dafür plädiert Astrid-Rothe-Beinlich, die für die Grünen in drei Ausschüssen sitzt.



Beinlich sagt: "Ich denke schon, dass gerade in einer Zeit, wo viele sich als politikmüde und politikfern zeigen, wir Menschen eher für Politik begeistern könnten, wenn sie wissen würden, wie tatsächlich Sacharbeit funktioniert. Und ein Parlament lebt ja ganz maßgeblich von der Sacharbeit in den Ausschüssen." Interessierte könnten entweder in den Landtag kommen oder die Ausschusssitzungen im Internet verfolgen, so Rothe-Beinlich.

Mehr Debatten in den Ausschüssen

Wie die Grünen ist auch die Linke dafür, die Ausschusssitzungen zu öffnen. Die Zeit sei in Thüringen reif, findet deren Abgeordneter André Blechschmidt, der noch einen weiteren Vorteil sieht: "Der Thüringer Landtag hat sehr opulente Redezeiten. Und damit ist manchmal auch der Umfang der Tagesordnung und deren Abarbeitung problematisch. Wenn man einen Teil der Debatten und Diskussionen, die man hier öffentlich führt, was ja richtig und gut ist, in die Ausschüsse ziehen kann. Dann könnten wir mit der Redezeit im Parlament auch etwas regressiver umgehen."