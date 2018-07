Thomas Schmidt, Landwirtschaftsminister von Sachsen, spricht von einer "flächendeckenden Notsituation". Vor allem wer Futter zukaufen müsse brauche schnell Geld, erklärt der CDU-Politiker. Er sagt: "Da die Auswirkungen so dramatisch sind, sind wir der Überzeugung: Hier muss uns der Bund zur Seite stehen." Nicht nur Sachsen, sondern allen betroffenen Bundesländern solle geholfen werden. "Ich habe aber Signale auch aus Berlin, dass man dazu bereit ist", so Schmidt weiter.

Thüringens Landwirtschaftsministerin Birgit Keller Bildrechte: IMAGO

Thüringens Ministerin Birgit Keller von der Linken hat klare Erwartungen. Sie sagt: "Wenn Dürrebeihilfen aufgrund hoher Ernteausfälle nötig werden – da erhoffe ich mir natürlich auch, dass sich der Bund an der finanziellen Entschädigung für betroffene Landwirte beteiligt. Denn ich denke, dass wir da in der gemeinsamen Verantwortung zur Unterstützung der Bauern in einer Notsituation natürlich stehen."



Thüringen sei zwar nicht so schwer betroffen wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, sagt Keller weiter. Wie die anderen Länder auch hat sie zusätzliche Flächen freigegeben, damit die Tiere grasen können. Keller führt aus: "Dennoch sage ich: Wir müssen uns darauf einstellen, dass es aufgrund der Trockenheit zu Ernteausfällen kommt, die möglicherweise für einige Betriebe sogar existenzgefährdend sein können." Der Ernteabschluss stünde aber noch aus, so Keller.