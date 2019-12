Energie können sie in der Lausitz. Viele Bewohnerinnen und Bewohner hier erinnern sich noch an Zeiten, als über 90 Prozent des Stroms aus der Braunkohle kamen. Aber diese Zeiten sind lange vorbei. Die Zukunft der Lausitz liegt in einer 180-Grad-Wende, sagt Katrin Nicke: In Erneuerbaren Energien, und genauer, im Batterie-Recycling. Katrin Nicke ist Politikwissenschaftlerin und forscht am IMU-Institut Berlin mit einem Schwerpunkt zur Zukunft der Arbeit.