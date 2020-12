Zwei Seiten, zwei Meinungen: "Die Bundesregierung tut so, als würde alles besser. Das Gegenteil ist der Fall." Das sagt Oliver Huizinga von der Verbraucherschutz-Organisation Foodwatch über die neuen Regeln für Lebensmittelkontrollen. Der Chef des sächsischen Fleischer-Innungsverbands, Uwe Uhlmann, ist da anderer Meinung. Er begrüßt die Reform.

Durch zielgerichtetere Besuche beim Fleischer, Bäcker, in Gaststätten oder Winzern sollen die Kontrolleure künftig mehr Zeit haben, sich einen Betrieb auch mal etwas genauer vorzunehmen. Ein Grund, warum auch Sachsen der Reform zugestimmt hat, heißt es auf Anfrage von MDR AKTUELL aus dem Sozialministerium. Foodwatch geht davon aus, dass künftig schlichtweg weniger kontrolliert wird. "Wie soll man da überhaupt auf Problembetriebe aufmerksam werden?", fragt Oliver Huizinga. Wie oft Betriebe kontrolliert würden, richte sich danach, wie sensibel das Lebensmittel sei, das verarbeitet würde. Fleischverarbeitende Betriebe würden am häufigsten kontrolliert. Nach den neuen Regeln müsse ein Unternehmen dieser Kategorie aber nur noch vier Mal kontrolliert werden.

Fleischereien werden am häufigsten kontrolliert. Bildrechte: dpa

Oliver Huizinga von Foodwatch kritisiert die geänderten Regeln für die Lebensmittelüberwachung. Bildrechte: imago/IPON

Nach Recherchen von Foodwatch hat in Sachsen 2018 nur jede vierte vorgeschriebene Kontrolle stattgefunden. Im Landkreis Bautzen sei es nicht einmal jede zweite gewesen. Das sächsische Sozialministerium räumt ein: "Grundsätzlich ist es zutreffend, dass die Zahl der vorgeschriebenen Sollkontrollen von vielen Landkreisen und kreisfreien Städten verfehlt wird."



Aus Sicht von Foodwatch frisieren die Ämter mit der Reform ihre Zahlen. Das sieht auch Maik Maschke, Vize-Chef im Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure, so. Er sagt: "Wir gehen davon aus, dass wir deutlich weniger Kontrollen machen werden mit dem gleichen vorhandenen Personal." Das sei also einfach nur statistisch schön gerechnet.