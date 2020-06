Besonders viele Lehrkräfte scheinen in Sachsen derzeit nicht zu fehlen – zumindest auf den ersten Blick. Knapp drei Prozent sind laut Landesamt für Schule und Bildung wegen Corona freigestellt, schreibt die Behörde per Mail. Und bezieht sich dabei auf die 8.700 Grundschullehrkräfte in Sachsen. "An der übergroßen Mehrheit aller etwa 750 [Grundschulen] in Sachsen sind die Kollegien vollständig aus dem Lockdown zurückgekehrt. In etwa 240 Fällen gab es Atteste bezüglich Freistellung Corona. Dieser Wert entspricht nicht ansatzweise den (…) Befürchtungen, im Gegenteil: Er bescheinigt der Lehrerschaft (…) sehr viel Engagement."



Man habe die Zahl stellvertretend auch für die anderen Schularten zugrunde gelegt – also etwa auch für Oberschulen und Gymnasien. Diese Zahl stamme von Ende Mai, heißt es in der Mail.