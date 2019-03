Neun Stellen bleiben auf jeden Fall frei. Für neun der knapp 900 augeschriebenen Stellen gibt es nicht einen Interessenten. Auf die restlichen sind rund 10.000 Bewerbungen von über 1.000 Bewerbern beim Bildungsministerium eingegangen. Damit seien die Erwartungen an die Ausschreibungsrunde erfüllt, lässt Bildungsminister Marco Tullner erklären.

Er hat einiges versucht, um so viele junge Lehrer nach Sachsen-Anhalt zu holen, wie es geht. Zu seinen Maßnahmen gehörten unter anderem Zulagen für besonders schwer vermittelbare Stellen und eine Werbekampagne. In dem Video sind junge Lehrer aus Sachsen-Anhalt beim Unterrichten zu sehen. Sie lächeln in die Kamera und schreiben an die Tafel. Diese Lehrer konnte Minister Tullner bereits gewinnen.

Kampf gegen Windmühlen

Trotzdem sind die Probleme groß. Aktuell reicht das Personal nicht, um alle Unterrichtstunden regulär zu geben. Die sogenannte Unterrichtsabdeckung lag zu Beginn des Schuljahres unter 100 Prozent, obwohl Bildungsminister Marco Tullner im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Lehrkräfte verpflichtet hat.

Es ist allerdings ein bisschen wie der Kampf gegen Windmühlen. Denn 800 Lehrer sind in den Ruhestand gegangen. Da waren es nur noch 250 zusätzliche Lehrkräfte. Berücksichtigt werden müssen auch Ausfälle wegen Mutterschutz, Elternzeit oder Krankheit.

Viele Bewerbungen von Seiteneinsteigern

Knapp die Hälfte der Bewerber der aktuellen Ausschreibungsrunde sind Seiteneinsteiger. Dieser hohe Anteil sei aus Ländern wie Berlin und Sachsen bekannt, sagt Eva Gerth, Vorsitzende der GEW in Sachsen-Anhalt. Angesichts dieser Zahlen müsse das Ministerium aber noch einige Hausaufgaben machen, sagt Gerth: "Im Moment kriegen sie eine Art Schnellbesohlung, einen vierwöchigen Kurs, bevor sie in die Schulen gehen oder sogar schon während sie in den Schulen sind. Hier muss mehr passieren. Seiteneisteigerinnen und Seiteneinsteiger brauchen eine vernünftige Perspektive in Sachsen-Anhalt, also auch Fortbildungsangebote und genügend Zeit für Fortbildung."

Wie hoch der Seiteneinsteiger-Anteil unter den neu verpflichteten Lehrern am Ende sein wird, muss abgewartet werden. Aktuell werden die Bewerbungen geprüft. Zusagen sind noch nicht erteilt.

700 neue Lehrer pro Jahr notwendig

Aus der Opposition kommt Kritik am Bewerbungsverfahren. Das sei viel zu starr, sagt die Chefin des Bildungsausschusses im Landtag, Monika Hohmann, von den Linken: "Jetzt wäre unsere Idee, dass man eine Dauerausschreibung macht. Dass man den Bewerber im System lässt und so wie sich da was anbietet, ich dann als Schulamt auf diesen Bewerber zugehe: Hör zu, wir haben jetzt eine Stelle für dich. Möchtest du die Stelle?"