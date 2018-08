Die Anne-Frank-Gesamtschule in Hettstedt ist frisch saniert, aber trotzdem ist sie nicht gut auf das neue Schuljahr vorbereitet. Nur die Fassade ist frisch, der Lehrkörper hingegen ist löchrig: "Wir hatten in der Ausschreibung acht Stellen, die wir dringend benötigt hätten, um hundert Prozent Unterrichtsversorgung zu haben. Von den acht Stellen sind drei besetzt. Wir haben im Augenblick 38 Stunden offen, die wir noch gar nicht verplanen konnten. Und wir wissen schon, dass Kollegen durch gesundheitliche Beeinträchtigungen ausfallen werden im August", erklärt Schulleiterin Anja Lieding.

Gewerkschaft: Knapp 200 Lehrer fehlen

Gewerkschafterin Gerth will Nachbesserungen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Lieding ist mit ihrem Personalproblem in Sachsen-Anhalt nicht allein. Überall fehlen Lehrer – besonders in der Altmark, im Raum Wittenberg und im Harz.



Daran habe auch die diesjährige Einstellungskampagne von Schulamt und Bildungsministerium wenig geändert, kritisiert Eva Gerth von der Lehrer-Gewerkschaft GEW. "Die Stellen sind nicht alle besetzt. Es sind ca. zwei Drittel der Stellen besetzt, also 400 bis 450 Stellen." Von den neuen Lehrern seien etwa 100 Seiteneinsteiger. Es sei noch immer ein Drittel der Stellen offen.

Und die müssten entweder noch besetzt werden oder es muss ganz schnell noch eine Nachausschreibung kommen, sodass wir noch Kolleginnen und Kollegen hier einfangen können und für die Arbeit in Sachsen-Anhalt begeistern. Eva Gerth, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft

Ministerium schweigt vorerst

Bildungsminister Tullner will sich erst Donnerstag äußern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Diese Zahlen will Bildungsminister Marco Tullner von der CDU nicht bestätigen. Konkrete Angaben, wie viele der 610 Stellen besetzt seien, gebe es erst am Donnerstag zum Schulstart: "Ich verstehe Ihr Erkenntnisinteresse, möchte aber darauf verweisen, dass wir mit Blick auf die noch letzten Gespräche, Rückläufer, Vertragsunterzeichnungen, die jetzt noch laufen, dann am ersten Schultag nähere Aussagen machen", erklärt Tullner.

Die Information der Gewerkschaft, nach der ein Drittel der Stellen unbesetzt ist, bezeichnete der Minister als "Lesen im Kaffeesatz".



An der Hettstedter Schule bereitet sich Direktorin Lieding aber trotzdem schon darauf vor, dass zum Schulstart vielleicht nicht genug Lehrer da sein werden. "Im Ernstfall müssen wir Unterricht kürzen. Uns fehlt zum Beispiel komplett ein Wirtschaftslehrer. Und wenn wir keinen Wirtschaftslehrer haben und keine Stunden frei haben, können wir keinen Wirtschafts-Unterricht erteilen."

Keine guten Aussichten

Die Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt würden weniger Unterricht bekommen, befürchtet die Gewerkschaft GEW. Dass der Lehrermangel ein Problem ist, räumt auch der Bildungsminister ein: "Wir reden in Zeiten von Lehrermangel nicht davon, dass wir solche Entwicklungen auf Knopfdruck abstellen können. Das heißt, die nächsten Jahre werden auch Zeiten des Lehrermangels weiter bleiben. Wir wissen dass die Kohorten derjenigen Kollegen, die in Ruhestandszeiten übergehen, noch ansteigen." Der Lehrermangel mache es schwer, Stellen sofort zu besetzen, sagt Tullner.

Die Opposition hingegen glaubt, die Einstellungskriterien für die neuen Lehrer seien einfach zu streng gewesen, viele Stellen deshalb noch immer frei. Thomas Lippmann, der bildungspolitische Sprecher der Linkspartei im Landtag Sachsen-Anhalt, bemängelt auch die kurze Bewerbungsfrist. Nur von April bis Mai hatten sich Lehrer bewerben können. "Solange es nicht gelingt, durch flächendeckende, kontinuierliche Ausschreibungen mit wirklich offenen Toren ohne Restriktionen alle Bewerber einzustellen, die man kriegen kann – so lange kann man das Problem nicht lösen. Schule geht ohne Personal nicht."

Frust an den Schulen

Laut Bildungsministerium gibt es allerdings mehrere Einstellungswellen im Jahr. Auf Lehrer, die dann vielleicht noch nachrücken könnten, muss auch die Hettstedter Anne-Frank-Gesamtschule hoffen. Doch bis dahin werden wohl einige Lücken bleiben. Direktorin Lieding meint: "Es frustriert mich schon, mir liegt natürlich etwas daran, den Unterricht ordentlich abzudecken und auch alle Ganztagsangebote vorzuhalten. Und das sind die, die hinten runterfallen müssen, damit wir den Fachunterricht erteilen können."