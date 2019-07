Claudia Sachse ist 29 Jahre alt. Die ausgebildete Logopädin hat Sprechwissenschaft in Leipzig studiert und sich im März als pädagogische Fachkraft beworben. Pädagogische Fachkräfte unterstützen an Förderschulen Lehrer im Unterricht. "Ich habe auch direkt eine Bestätigungsmail bekommen, dass meine Bewerbung eingegangen ist. Seitdem habe ich aber nichts mehr gehört."

Im Mai hakte sie im Landesamt für Schule und Bildung, dem LASUB, telefonisch nach. Das Verfahren sei komplex und ziehe sich bis in den Juni, wurde ihr gesagt. Inzwischen ist Juli. Claudia Sachse hat bis heute weder eine Zu- noch Absage. Unzufrieden sind auch viele, die sich auf die 1.100 offenen Lehrerstellen beworben haben. Sie haben zwar Angebote bekommen, doch die passen oft nicht zu der Schulart oder der Stadt, in der sie arbeiten möchten. Zu viele wollen ans Gymnasium, fast alle nach Leipzig oder Dresden.

Der Pressesprecher des Landesamts für Schule und Bildung, Roman Schulz erklärt: "Wir haben das Problem, dass wir versuchen müssen, die Lehrer in eine andere Schulart und eine Region zu bringen. Das ist ein Prozess, wo wir viele Gespräche geführt haben. Es gab auch jetzt nochmal mit manchen, die am Anfang gesagt haben, das käme alles nicht in Frage, den Versuch, Angebote zu unterbreiten."

Das Einstellungsverfahren in diesem Sommer sei die Kernaufgabe des Landesamts, so Schulz. Alles was an Personal zur Verfügung stehen kann, sei für diese Aufgabe aktuell unterwegs. Doch lohnt sich der Aufwand? Thomas Langer, Vorsitzender des Sächsischen Philologenverbandes, kritisiert die Strategie, die Wünsche der Bewerber zum großen Teil zu ignorieren. "Das führt dazu, dass die Bewerber Stellen am Gymnasium ablehnen, wo sie durchaus gebraucht werden, wo vielleicht sogar Unterricht ausfallen wird, wo die Bewerberinnen und Bewerber aus Sachsen weggehen oder eben nicht Lehrer werden."