Markus Lehmann* lehrt am freien Gymnasium. Er ist ein klassischer Quereinsteiger, von denen es an Sachsens Schulen gerade viele gibt. Studierter Geograf, daneben Journalist, und jetzt eben auch noch Lehrer.

Er arbeite in Teilzeit, weil ihn der Beruf sehr fordere, sagt Lehmann: "Ich denke, dass der Beruf des Lehrers davon profitiert, wenn man noch was anderes macht. Man hat Einblick in einen anderen Bereich. Man bekommt sein Wissen, seine Inspiration, seine Erfahrung noch woanders her. Das macht Schule auch praxisnah."

Teilzeitbeschäftigte wollen ihre Arbeit ordentlich machen

Etwa 11.000 Lehrer in Sachsen sind Teilzeitbeschäftige. Das entspricht rund einem Drittel aller Lehrkräfte an Grund-, Förder-, Oberschulen, Gymnasien und Berufsschulen. Zum Vergleich: In Sachsen-Anhalt und Thüringen arbeitet jeweils weniger als ein Fünftel aller Lehrer verkürzt.

Warum sich so viele Lehrer in Sachsen gegen eine volle Stelle entscheiden, erklärt Ursula Maren Kruse. Sie ist die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW: "Das sind junge Leute, die die Kindererziehung bewältigen und in den Beruf sanfter einsteigen wollen. Das sind ältere Kollegen, die zu Hause jemanden pflegen müssen oder selbst gesundheitlich angeschlagen sind." Aber die Masse, sagt Kruse, sei aus einem anderen Grund in Teilzeit. "Wir haben dazu eine Befragung gemacht. Da haben 56 Prozent der Teilzeitbeschäftigten gesagt, ich arbeite Teilzeit, damit ich den Anspruch, den diese Arbeit an mich stellt, bewältigen kann."

Kein Recht auf Wechsel in die Vollzeitbeschäftigung

Teilzeit heißt nach Angaben der Gewerkschafterin nicht gleich, dass die Lehrer tatsächlich auch weniger arbeiten. Als Beleg führt sie eine Studie der GEW Niedersachsen an, die sich auf die Situation im Freistaat übertragen lasse: "Die Teilzeitbeschäftigten arbeiten in der Woche auch zum Teil bis zu 60 Stunden. Die Teilzeitbeschäftigten nutzen die Zeit bis zur Grenze für Vorbereitung und Nachbereitung. Die haben die Möglichkeit, sich mehr Mühe zu geben. Sie bezahlen ihr erhöhtes Engagement teuer, weil sie weniger Geld verdienen."

Lehrer haben, wie andere Angestellte auch, grundsätzlich einen Anspruch darauf, in Teilzeit zu arbeiten, wenn sie das begründen können. Ein Recht, danach wieder voll zu arbeiten, gibt es nicht. Allerdings: Aufgrund des Lehrermangels buhlt das Land regelrecht um die Teilzeitbeschäftigten.

Sachsen ermuntert Lehrer, mehr zu arbeiten

Roman Schulz, Sprecher der sächsischen Bildungsagentur: "Grundsätzlich kann ich sagen, wenn Lehrer in Sachsen in Vollzeit zurückkehren wollen, dann haben wir daran ein großes Interesse. Das werden wir nicht künstlich behindern." Wenn alle Teilzeitlehrer in Sachsen wieder voll arbeiten würden, wären laut Schulz theoretisch knapp 2.400 Stellen mehr abgedeckt.

Auch Ursula Maren Kruse von der GEW hält es für sinnvoll, dass Lehrer aufstocken, um die Lücken in den Kollegien zu schließen: "Da liegt eigentlich die Arbeitskraft brach, während Seiteneinsteiger eingestellt werden müssen. Das wird aber nur funktionieren, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, welche Aufgaben Lehrer übernehmen müssen. Gäbe es nicht andere Menschen, die diese Aufgaben übernehmen könnten?" Pädagogische Assistenzkräfte etwa könnten die Lehrer bei der Pausenaufsicht entlasten, meint Kruse. Markus Lehmann jedenfalls kann sich eine volle Stelle im Moment nicht vorstellen.