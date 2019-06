Christiane Brielmann strahlt, wenn sie von ihrem neuen Mathe- und Geschichtslehrer erzählt. Die Leiterin der Oberschule Ratzelstraße in Leipzig durfte im letzten Jahr eine sogenannte "schulscharfe Stelle" ausschreiben. Diese gibt es seit zwei Jahren an einer Auswahl von Schulen, die besonders große Personalnot haben. Die Lehrer können sich hier direkt an der Schule bewerben und bekommen die Zusage, noch bevor das Landesamt für Schule und Bildung zentral Stellen vergibt.

Mühe lohnt sich

Die Schule wird unmittelbar in den Auswahlprozess mit einbezogen, erzählt Christiane Brielmann. "Der Aufwand ist groß, weil mit jedem Bewerber ein Vorstellungs- und Eignungsgespräch geführt werden muss. [...] Aber der Aufwand lohnt sich durchaus." Denn Christiane Brielmann konnte so im letzten Jahr aus fünf Bewerbern den auswählen, der am besten ins Kollegium passte.

Mathe- und Geschichtslehrer Joel Wittowski zog für die Oberschule Ratzelstraße sogar von Trier nach Leipzig. Für Wittowksi kam nur eine direkte Bewerbung an einer Schule in Frage. "Ich habe im Referendariat die Erfahrung gemacht, einfach an einer Schule eingesetzt zu werden. Die Schule war toll, aber ich habe da nicht reingepasst. [...] Das hat mir klar gezeigt: Ich muss mir meine Schule unbedingt selber aussuchen." Das ist der Idealfall einer schulscharfen Stellenausschreibung.

Viele Stellen bleiben trotzdem leer

Auf manche Stellen bewirbt sich aber auch gar kein Kandidat. Im vergangenen August schrieb das Landesschulamt knapp 280 Stellen schulscharf aus, im Februar 150 Stellen. Davon konnten nur jeweils rund ein Drittel besetzt werden. Bei den aktuellen 150 Stellen, die für das kommende Schuljahr direkt ausgeschrieben sind, erhielten 44 Standorte überhaupt keine Bewerbungsanfrage.