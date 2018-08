Die ganze Oberschule in Bernstadt auf dem Eigen ist frisch saniert. Die Schule in der sächsischen Kleinstadt südlich von Löbau hat neue Schallschutztüren, Flure in rot-gelben Farben und Whiteboards an den Klassenwänden. Bürgermeister Markus Weise erklärt: "Dort sind wir auch als Träger, als Stadt, immer dran zu sehen, dass wir das auch zukünftig weiter ermöglichen werden. Je nach unseren Haushaltsmitteln, die wir zur Verfügung haben."