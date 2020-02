Der Lehrermangel ist in den Schulen angekommen und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Da ist sich Sachsen-Anhalts Landespolitik einig. Den Kopf in den Sand stecken will Bildungsminister Marco Tullner trotzdem nicht. Seit einigen Monaten läuft eine quasi Dauerausschreibung. Er hat die Anforderungen an Seiteneinsteiger gesenkt und für schwer zu besetzende Stellen gibt es eine Zulage.

Jedes Jahr 1.000 neue Lehrerinnen und Lehrer

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU). Bildrechte: dpa Der CDU-Minister erklärt, man habe jedes Jahr zwischen 1.000 und 1.100 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. "Das ist der Maßstab, den wir uns für die kommenden Jahre vorgenommen haben und den wir auch erreichen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass die Altersabgänge in ebenso hohem Maße zu verzeichnen sind, sodass wir am Ende um eine Stabilisierung in den nächsten Jahren kämpfen, was schwierig genug ist." Tullner fasst zusammen:

Die Zeiten des Lehrermangels haben angefangen und die werden uns leider noch eine Weile begleiten. Marco Tullner, CDU Bildungsminister Sachsen-Anhalt

Soll heißen: Ende des vergangenen Jahres fehlten in Sachsen-Anhalt 600 Vollzeitlehrerinnen und -lehrer, um alle vorgesehenen Stunden zu erteilen. Und es wird ein Kraftakt sein, auch nur auf diesem Niveau zu bleiben.

Lücke wird größer

Mehr Abgänge als Zugänge. Das ist das Problem, sagt auch die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Eva Gerth.

Eva Gerth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Bildrechte: imago images/Christian Schroed Sie konkretisiert: "Das heißt, diese Lücke wird einfach größer und vielleicht mal noch eine Zahl, die das Ganze ein bisschen beschreibt. Wenn man ins Jahr 2025 guckt, und es würde gar niemand eingestellt, dann hätten wir circa 9.000 Lehrkräfte. Jetzt haben wir circa 13.500. Und das beschreibt vielleicht die Misere insgesamt. Es gehen mehr raus als eingestellt werden, auch als eingestellt werden können."



Dazu kommt, dass die Prognosen in der Vergangenheit ungenau waren. Das bemängelt auch Minister Tullner und hilft sich mit einer Mischung aus Erfahrung und Statistiken, wie er sagt.

Fehler in Statistiken

Auch Fehler hat es in Statistiken schon gegeben, ergänzt die SPD-Abgeordnete und Bildungsexpertin Angela Kolb-Janssen. "Dass wir heute höhere Schülerzahlen haben als vor zehn Jahren prognostiziert, das liegt daran, dass die Statistiker sich irgendwann mal verrechnet haben. Die haben also nicht berücksichtigt, dass nach der Wende sich auch bestimmte Verhaltensmuster geändert haben, dass Frauen auch noch mit über 30 Kinder bekommen."

Generell seien die Statistiken schwierig, sagt der Grünen-Bildungspolitiker Wolfgang Aldag. Welchen Zahlen solle man glauben? Kinder, die in Sachsens-Anhalt geboren werden, kommen nicht zwangsläufig hier in die Schule. Lehrer gehen vielleicht eher in Rente.

Passende Prognose gibt es nicht

Grünen-Politiker Wolfgang Aldag. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Ein bekanntes Problem sagt Aldag. "Meine Erfahrung: Ich glaube nicht, dass es möglich ist, das ganz konkret festzulegen wie die Zahlen wirklich sind. Ich bin ein Lehrer und mein Papa war Konrektor an einer Schule und ich kann mich daran erinnern, er hat die Stundenpläne damals gemacht. Es gab immer entweder waren es viel zu viele Lehrkräfte, da die aus den Hochschulen kamen, die man nicht einstellen konnte, oder es waren viel zu wenig da."