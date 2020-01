Die sächsische Linken-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel hält an ihrer Kritik am Polizeieinsatz in der Silvesternacht in Leipzig-Connewitz fest. Nagel sagte MDR AKTUELL, es habe Gewalt von beiden Seiten gegeben. Die Strategie der Polizei sei nicht auf Deeskalation ausgelegt gewesen. Vielmehr sei die Situation durch die Präsenz der Beamten hochgekocht worden. Sie plädierte für eine "zurückhaltende Polizeipräsenz" am Connewitzer Kreuz. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass es dann ruhig bleiben werde.