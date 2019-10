In Leipzig wird heute an die entscheidende Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 gedacht. Damals versammelten sich in der Stadt rund 70.000 Menschen und liefen gemeinsam über den Innenstadtring, um für Freiheit und Demokratie zu demonstrieren. Einen Monat später fiel die Mauer, Deutschland beendete die jahrzehntelange Teilung. Experten werten die gewaltfreien Proteste am 9. Oktober als entscheidenden Durchbruch für die Friedliche Revolution.