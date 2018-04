Leipziger Oberbürgermeister Geht Jung zum Ostdeutschen Sparkassenverband?

Der sächsische Städte- und Gemeindetag hat Burkhard Jung für den Posten des Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, kurz OSV, nominiert. Das hat der 60-Jährige selbst der "Leipziger Volkszeitung“ bestätigt. Würde Jung im Oktober den Zuschlag für den Posten erhalten, ginge er zum 1. Juni 2019 nach Berlin. Leipzig bräuchte dann einen neuen OBM, denn gewählt wurde Jung bis zum Jahr 2020. Doch es gibt noch einige Fragezeichen. Zum einen müsste Jung dem Bericht zufolge in der Verbandsversammlung des OSV im Herbst eine Kampfabstimmung überstehen. Jung sei nicht der einzige Kandidat. Neuer Chef des OSV wolle auch der bisherige Landrat von Bautzen, der CDU-Politiker Michael Harig, werden. Harig ist bereits ehrenamtlicher Vorsitzender des OSV-Vorstandes. Zum anderen sagte Jung der Zeitung, er habe sich noch nicht entschieden, ob er wirklich antreten wolle.

Finanziell lohnen würde sich der Wechsel für den Sozialdemokraten auf jeden Fall. Das Jahresgehalt des hauptamtlichen OSV-Chefs liegt dem Bericht zufolge bei rund 400.000 Euro. Das ist fast doppelt so viel wie der Lohn eines Oberbürgermeisters samt allen Nebeneinkünften.



Und was sagt die SPD in Leipzig, die mit Jung ihr bekanntestes Zugpferd verlieren würde? Sie wurde von dem Vorschlag offenbar völlig überrascht. Genauso wie viele Leipziger. Erste Kommentare im Netz lesen sich wie folgt: "Weniger Verantwortung, besser bezahlt - Gute Wahl!". Oder: "Wenn Herr Jung dem Lockruf folgt, hat sein Nachfolger viel aufzuräumen."