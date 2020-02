Andreas Raabe, Chefredakteur des Leipziger Stadtmagazins Kreuzer beobachtet den Wahlkampf seit Wochen – und findet: "Als unfair würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Es ist ja tatsächlich so, dass es jetzt, kombiniert mit der Wahl in Thüringen, sich wirklich gezeigt hat, dass es eine gewisse Gefahr gibt, was die CDU und die FDP angeht in puncto Zusammenarbeit mit der AfD. Ich glaub, das ist alles noch okay."