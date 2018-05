Eine Frau isst liegend ein Stück Pizza. Entscheidend dabei: Sie trägt nur Unterwäsche und auf ihrem Körper steht "Hot&Spicy", also "heiß und scharf". Zu sexistisch für die Stadt Leipzig. Seit einem Jahr gilt bereits ein Verbot für derartige Plakatwerbung. Jetzt soll das auch auf Festen umgesetzt werden, wie dem Wasser- oder Stadtfest und bei Werbung an Laternenpfählen. Die Meinungen der Leipziger dazu sind gemischt.



"Das ist eine gute Initiative, weil eine gewisse Scham doch erhalten werden sollte", heißt es zum Beispiel. Oder auch: "Man könnte das auch mit Männern machen und dann gucken, wieviele dann noch kommen." Dagegen meint ein anderer: "Also ich finde diese ganze Sexismusdebatte an sich total albern." Auch zu hören ist: "Das ist doch eigentlich eher Negativwerbung für sich." Wieder ein anderer sagt: "Also ich finde das gut, aber wie definiert man sexistisch?".



Die Stadt hat dafür einen Kriterienkatalog entwickelt. Der wird nun vermehrt angewendet, erklärt der Leipziger Wirtschaftsrechtler Sandro Dittmann. "Der Stadtratsbeschluss wird Auswirkungen auf alle Werbeflächen haben, die genehmigungsbedürftig sind. Das sind im Regelfall alle Werbeflächen über einen Quadratmeter." Am Ende werde geprüft, ob eine Baugenehmigung erteilt werden kann.

Unternehmer findet Regeln ungerecht

Nur gibt es keine allgemeingültigen Regeln, was sexistisch ist und was nicht, kritisiert Thomas Kochmann. Der Hallenser ist Inhaber des Lieferdienstes UNO-Pizza und warb mit der halbnackten Frau für sein Unternehmen. Er empfindet die Ablehnung dieses Plakats als ungerecht. "Solange Motive vergleichbar sind mit Motiven, die beispielsweise die Unterwäschebranche für ihre Werbung verwendet, sehe ich keinen Anlass das Motiv als sexistisch zu bewerten."



Die Stadt hält dagegen. Sie orientiert sich am Werberat, der beispielsweise erklärt, dass eine Frau im Bikini nicht sexistisch ist, wenn sie den Bikini auch bewirbt, wohl aber, wenn sie auch vollkommen angezogen sein könnte, um das Produkt - wie in dem Fall die Pizza - zu essen, zu präsentieren und zu bewerben.

Gegen private Werbeträger ist Stadt offenbar machtlos