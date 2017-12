Als Geflüchteter in Deutschland ankommen – für Hassan Zeinel Abidine liegt diese Erfahrung Jahrzehnte zurück. Seit den 1970er Jahren lebt der gebürtige Syrer dauerhaft hier, arbeitet auch im Rentenalter noch als Übersetzer, engagiert sich in zwei Vereinen und ist längst selbst deutscher Staatsbürger. Er hat den Leipziger Migrantenbeirat 2009 mitgegründet und ist seitdem Mitglied.

Von antimuslimischen Stereotypen bis hin zu Attacken gegen Asylbewerberunterkünfte – dem möchte Zeinel Abidine entgegentreten. Vielfach geht es im Migrantenbeirat aber auch um die kleinen Tücken im Alltag Zugewanderter. Zuletzt entstand etwa die Idee, eine Beschwerdestelle für Bewohner von Asylbewerberheimen einzurichten. Mehrere Beirats-Mitglieder hatten zunächst solche Unterkünfte besucht, erinnert sich Zeinel Abidine: "Wir waren dort und haben gesehen, dass es einen Unterschied gab zwischen dem, was uns die Verwaltung, die Leitung des Heims erzählt hat, und was die Flüchtlinge erzählt haben."

Die noch fehlenden Deutschkenntnisse machen Asylbewerber oft besonders wehrlos, betont Zeinel Abidine. Mehrere Geflüchtete hätten sich bei ihm etwa über Vorschriften beschwert, wann sie abends in der Unterkunft zu sein hätten, oder über den maroden Zustand einzelner Gebäude. Ab Januar will die Stadt Leipzig nun ein Konzept für eine Beschwerdestelle entwickeln. Zuvor hatte der Stadtrat einem entsprechenden Antrag des Migrantenbeirats mehrheitlich zugestimmt – ein großer Erfolg für den Beirat. Seine Mitglieder dürfen in der Stadtpolitik nicht mitentscheiden. Findet sich aber im Beirat eine Mehrheit für einen Antrag zu einem konkreten Thema, muss sich der Stadtrat damit auseinandersetzen und darüber abstimmen.

Umgekehrt bitten auch die Fraktionen den Beirat regelmäßig um Empfehlungen. Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning findet diese Arbeit wichtig, will aber nicht beim Thema Migrantenbeirat stehen bleiben: "Wenn wir über die Weiterentwicklung der Mitsprache von Menschen mit Migrationserfahrung sprechen, dann ist das auch eine Frage, die geht ganz stark an die Parteien, die geht auch an Fraktionen, die geht auch an die Frage: Wie werden Wählerlisten und Wahlvorschläge so bunt wie unsere Stadtgesellschaft?"