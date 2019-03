Bereits im Januar streikten Schüler in Leipzig im Rahmen der "Fridays for Future"-Bewegung.

Bereits im Januar streikten Schüler in Leipzig im Rahmen der "Fridays for Future"-Bewegung. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Fridays for Future Leipziger Schüler beteiligen sich an Demonstrationen

Seit einigen Wochen demonstrieren Schüler auf der ganzen Welt für den Klimaschutz. Dafür lassen sie freitags sogar den Unterricht sausen. Für den heutigen Freitag hat die "Fridays for Future"-Bewegung wieder in mehr als 100 Ländern Proteste angekündigt. Allein in Deutschland sind 200 Kundgebungen geplant, unter anderem in Leipzig. An dem Streik beteiligen sich auch die Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums. Und die Schulleitung steht hinter ihnen.

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL