Auf der Petersstraße in Leipzigs Zentrum haben die Geschäfte gerade erst geöffnet, aber Peter Hense ist schon seit vielen Stunden auf den Beinen. Sportschuhe, Jeans, aufgeschlossener Blick, freundliches Lächeln. Aber wenn der Anwalt über den Fall spricht, der ihn gerade in die Medien bringt, werden seine Lippen schmal, die Züge ernst.

Sein Gesicht sagt: Das kann ja wohl nicht wahr sein! Als die Familie und ihre Unterstützer auf die Kanzlei zukamen, sagte Hense ja. Er habe eine ganze Reihe von solchen Fällen schon in der Vergangenheit gehabt. Es sei vom Ausmaß, aber auch von den Auswirkungen auf die Familie her der brisanteste und härteste Fall, weswegen er auch gesagt habe, dass er ganz konsequent gegen jede Rechtsverletzung vorgehen werde.

Was ist passiert: Da gibt es eine Mutter mit neun Kinder, die nach ihrer Flucht hier in Deutschland angekommen ist. Nach dem kursierenden Bescheid, der nur unvollständig im Internet zu lesen ist, soll die Familie im März und April 2017 je 7.000 Euro bekommen.



Das Geld umfasst alle Zuwendungen des Staates, also auch Unterbringung, Heizkosten, Kleidung. Was in einem Leistungsbescheid steht, gibt es nicht komplett bar auf die Hand. Im veröffentlichten Bescheid sind auch Namen und Adresse der Familie zu lesen. Wer den Bescheid ins Netz gestellt, geteilt oder kommentiert hat, verstößt damit gegen das Persönlichkeitsrecht.