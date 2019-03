Sowohl Einzelunterricht, als auch Gruppenunterricht wird vom Bund gefördert. Bildrechte: colourbox

Nicht nur Annelie Schneider beobachtet, wie sehr die Preise für die Lernförderung schwanken. MDR AKTUELL hat in Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie in allen zehn Landkreisen in Sachsen nachgefragt. Die Preise für 45 Minuten Einzelunterricht unterscheiden sich demnach um mehr als 20 Euro. So liegt der Richtwert für Einzel- oder Gruppenunterricht im Landkreis Zwickau bei 9 Euro pro Stunde, Chemnitz zahlt einheitlich 12 Euro. Die Stadt Leipzig verhandelt individuell und zahlt zwischen etwas mehr als 7 und 31 Euro pro Stunde Einzelunterricht. Im Landkreis Leipzig liegt der Richtwert bei 25 Euro.



Für Bildung und Teilhabe ist im Landkreis Leipzig Jörg Altmann verantwortlich. Er ist der Chef des Jobcenters in Grimma. Altmann erklärt, wie die Preisschwankungen zu Stande kommen. "Wir machen uns von Zeit zu Zeit ein Bild, zu welchen Preisen Nachhilfestunden zum Beispiel bei professionellen Nachhilfeinstituten angeboten werden." Außerdem werde schon bei Anträgen auf Nachhilfe, etwa bei pensionierten Lehrern, ein Richtwert ermittelt. Die Lernförderung mache nur einen kleinen Teil der Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket aus. Insgesamt zahle der Kreis hier auch aus eigener Tasche dazu.