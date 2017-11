Dass Tillich jetzt durch China reist, ist seit August bekannt. Die Linke präsentiert trotzdem eine Liste anstehender und drängender Probleme in Sachsen. Vom Unterrichtsausfall an den sächsischen Schulen bis zum Erstarken der extremen Rechten im Freistaat. Tillich soll detailliert darlegen, wie diese Probleme bis zum Ende der Legislaturperiode bewältigt werden können.

Volkmar Zschocke (B90/Die Grünen) Bildrechte: Pressefoto/ Bündnis 90/Die Grünen

Volkmar Zschocke will in diesem Stück nicht mitspielen. Der Fraktions-Chef der Grünen sagt, natürlich sei es das Recht der größten Oppositionsfraktion im Landtag, eine Regierungserklärung einzufordern. Aber: "Dass eine Erklärung von Stanislaw Tillich zur Lösung der Probleme im Freistaat Sachsen zielführend ist, wage ich zu bezweifeln. Erstens ist Stanislaw Tillich nicht da und zweitens ist er gerade daran gescheitert, keine Lösungen und Visionen für die Probleme in Sachsen zu haben."