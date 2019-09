Die Linkspartei ist der große Wahlverlierer gewesen. Es sind allein in Sachsen 30.000 Stimmen zur AfD gewandert. Was ist da passiert?

"Es zeigt sehr deutlich, dass wir es nicht mehr mit einem klassischen Links-Rechts-Spektrum in der deutschen Politik zu tun haben. Sonst hätte es diese Bewegungen von der Linken zur AfD nicht gegeben. Wir haben es statt dessen mit einer Menge Unzufriedenheit und Protest zu tun. Und dieser Protest, der ist früher vor allem bei der Linkspartei gelandet, heute aber nicht mehr."

Was hat sich geändert?

Das heißt, die neue Ostpartei, die auch die Protestwähler anzieht, ist jetzt die AfD?

"Die Gewichtung in der AfD geht deutlich in diese Richtung. Das hat man natürlich auch im Wahlkampf betont: Dieser einfache, aber gleichwohl zugespitzte Slogan ´Die Wende vollenden´, der hat funktioniert. Damit hat man sich sehr eindeutig positioniert. Und die Gewichte in der AfD gehen – Stichwort Flügel, Stichwort Höcke – deutlich in Richtung der Ost-Landesverbände. Insofern entwickelt sich die AfD auch ein Stück weit wirklich zu einer Vertreterin ostdeutscher Interessen. Zumindest kann sie sich sehr glaubwürdig so präsentieren."

Was hat die AfD etwas besser gemacht?

"Die AfD schafft es, in ihrer Kommunikation zu zuspitzen, zu provozieren, auch soziale Netzwerke erfolgreicher zu nutzen, als andere Parteien das tun können. Diese Art der Provokation löst dann an vielen Stellen Gegenreaktionen anderer Parteien aus. Damit profitiert die AfD doppelt im Wahlkampf. Die AfD dominiert die Agenda an vielen Stellen in diesen Wahlkämpfen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Über wessen Themen gesprochen wird, der schneidet am Ende, auch am Wahltag besser ab."

Eines der Themen im Wahlkampf war die Migrationspolitik. Warum konnte sich Die Linke dabei nicht profilieren?

"Linke Parteien – und gerade auch die Linkspartei – sind klassischerweise über ökonomische Fragen definiert. Da sind sie auch klar profiliert, während kulturelle Fragen nach Zuwanderung immer ein Spannungsverhältnis für diese Parteien und ihre Wählerschaft bedeuten. Dennoch gibt es Diskussionen, ob man sich auch bei diesen Migrationsfragen nicht anders, konservativer positionieren muss, um Abwanderungen zu verhindern. Aber das schafft natürlich Spannungen, weil sie zugleich in diesen Parteien sehr liberale, sehr progressive Strömungen haben. Die Linke ist immer auch eine international ausgerichtete Bewegung gewesen."

Das heißt, es gibt auch große parteiinterne Spannungen?

"Es gibt große Probleme, weil die Linkspartei vor allem in ihrer Wählerschaft und auch in ihrer Funktionärsriege zwei Positionen vereinen muss. Da gibt es migrationskritische Strömungen, aber es gibt auch klassisch linke, offene, international ausgerichtete Strömungen. Wenn man dann über Migrationsfragen redet, dann ist der Konflikt vorprogrammiert. Das merkt man einfach, das bringt Spannungen in diese linken Parteien. Das kann dann am Wahltag dem Wähler nur schwer verkauft werden, denn da steht man nicht für eine einheitliche Position."

Ist das der Grund, warum die Linke so viele Stimmen auch an andere Parteien verloren hat?

"Die unterschiedlichen Ströme zeigen erst einmal, in welch schwierigem Umfeld die Partei unterwegs ist. Sie ist unter Druck durch die AfD, aber auch inhaltlich stehen mit SPD und Grünen weitere Alternativen zur Verfügung. Eine klare, einfache Positionierung, die alle diese Abwanderungen verhindern soll, gibt es nicht. Da ist die Linke in einem echten Dilemma."

Was könnte diesen Abwärtsstrudel verhindern?

Hat die Linke bei diesem Abwärtsstrudel überhaupt noch eine Chance?