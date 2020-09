Zehn Jahre lang sitzen sie gemeinsam im Landtag. Trotz eines gewissen Machtbewusstseins habe Hennig-Wellsow nie ihre Haltung verloren – das rechne er ihr hoch an, sagt Bärwolff: "Ich bin überzeugt, dass das sowohl in der Thüringer Landesregierung bei rot-rot-grün eine ganz wichtige Komponente ist, als auch auf Bundeseben eine Eigenschaft ist, die man dort gar nicht hoch genug einschätzen kann."

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Mario Voigt, sagt: "Ich habe ich sie in den letzten Monaten so kennengelernt, dass man über die Themen, die das Land bewegen, kontrovers streiten kann. Aber am Ende immer wieder zu einer sachgerechten Lösung finden kann."

2013, im Jahr ihrer Wahl, galt Hennig-Wellsow als die erste Landesvorsitzende einer neuen Generation. Sie selbst sagt: "Unsere politische Kultur hat sich natürlich sehr von denen unterschieden, die auch schon zu DDR-Zeiten in der Partei verankert waren und auch so geprägt waren. Ich habe das nie so verstanden, dass es um Versöhnung geht, sondern darum, die Partei in eine neue Zeit zu führen.“