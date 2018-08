Dabei tut Hoyerswerda einiges dafür, dass das Leben in der Stadt lebenswert bleibt. Vor der Lausitzhalle, wo die Linken sich treffen, wurden Plattenbauten abgerissen. Heute lädt dort ein Park zum Schlendern ein. Aber die einstige Größe belastet die Stadt bis heute – weil die Infrastruktur viel kostet, die Zuschüsse des Freistaates sich aber an der Einwohnerzahl orientieren. Die Folge, die Stadt habe laut Büchner noch keinen Haushalt für 2018, weil eine Millionen Euro fehlen. "Wir sind auf Fördermittel und Schlüsselzuweisungen angewiesen."

Die Kommunen zu stärken und gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land zu schaffen, das ist ein Ziel des alternativen Landesentwicklungsplans, den die Linken auf ihrem Parteitag in Hoyerswerda diskutieren wollen.

Die Schwerpunkte sind natürlich sozialpolitisch. Wohnungspolitik, Altern in Würde spielen in dem Konzept eine Rolle.

Doch sie will mehr. Der Landesvorstand schlägt den Delegierten vor, im Herbst zwei Mitgliederentscheide durchzuführen. Das sei einmalig in der Linken, meint Feiks. Zum einen sollen die Mitglieder über die inhaltlichen Schwerpunkte des kommenden Landtagswahlkampfes bestimmen. "Und genauso wollen wir auch unsere Mitgliedschaft fragen, wer denn unser Spitzenkandidatin, unser Spitzenkandidat werden soll."

In Hoyerswerda kam die AfD zuletzt nah an die 30-Prozent-Marke. Noch sei ein Jahr Zeit, gibt sich Büchner optimistisch. Und im Ziel sind sich die Jungen und die Erfahrenen dann auch einig: die Linke ist in Sachsen im Landtag zweitstärkste Kraft – und will das auch bleiben.