Es ist unklar, ob ein Abbiegeassistent das Leben der 35-jährigen Radfahrerin, die am Montag in Leipzig von einem Lkw erfasst wurde, gerettet hätte. Die Polizei Leipzig konnte gegenüber MDR AKTUELL am Mittwoch weder sagen, ob ein solcher Assistent an Bord gewesen sei, noch wie der tödliche Unfall genau abgelaufen sei. Die Polizei sucht weiter Zeugen.