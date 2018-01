Es ist einzigartig in Sachsen, das so genannte Haus des Jugendrechts. Seit knapp zwei Jahren arbeiten in dem Modellprojekt Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und Polizei zusammen unter einem Dach.

Positives Fazit aus Arbeit der letzten Jahre

Leipzigs Polizeisprecher Andreas Loepki. Bildrechte: PD Leipzig Denn bei jugendlichen Straftätern ist ein schnelles und effektives Strafverfahren besonders wichtig. Und bei kriminellen Kindern sei es die Betreuung, sagt Polizeisprecher Andreas Loepki: "Es ist allgemein bekannt, dass Kinder nicht strafmündig sind. Somit können sie auch nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Deshalb ist die Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe so wichtig. Es können andere Maßnahmen und Querverbindungen zum Jugendamt gezogen werden, um dort erzieherisch einzuwirken und soziale Maßnahmen zu ergreifen. Denn leider kommen solche Jugendlichen oft aus Elternhäusern, die sie nicht auffangen können."



Die Erfahrung der letzten zwei Jahre sei positiv ausgefallen, so Loepki. Persönliche Absprachen auf kurzem Wege beschleunigten die Verfahren, die Aufklärungsarbeit profitiere vom gemeinsamen Austausch der Institutionen.

Brandanschlag in der Silvesternacht

An dieser Zusammenarbeit scheinen sich die mutmaßlichen Täter gestoßen zu haben. So heißt es in einem Bekennerschreiben auf der linksautonomen Plattform indymedia: "Hier arbeiten die unterdrückenden Behörden zusammen, um 'kriminelle' Jugendliche wieder in die 'beste aller Welten' zu stopfen und in das System der Verwertungslogik zu verfrachten."

Im Haus des Jugendrechts arbeiten viele Behörden zusammen. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Polizeisprecher Andreas Loepki kann das nicht nachvollziehen. Er bewertet den Brandanschlag auf das Haus des Jugendrechts als besonders sinnlos und dumm, steht er doch im Widerspruch zu dem, für was die mutmaßlichen Täter einstehen: "Die Täter haben ein Objekt angegriffen, das Jugendlichen Hilfe leisten will, auch in sozialer Hinsicht. Das sind eigentlich genau die Ziele, die man sich in linkspolitischen und linksextremistischen Kreisen auf die Fahnen geschrieben hat. Dass man Gleichheit und Unterstützung der Schwachen leisten möchte." Und das sei gerade im Fall von Jugendlichen immer bedeutsamer.

Polizei befürchtet Anstieg der Jugendkriminalität

Der jüngste Intensivstraftäter im Haus des Jugendrechts war immerhin gerade einmal zwölf Jahre alt. Loepki: "Wir befürchten, dass durch den Bevölkerungszuwachs in Leipzig, sich insbesondere in den Altersstufen, wo jugenddelinquentes Verhalten aufbricht, sich eine kriminelle Karriere verfestigen kann. Dass so etwas in Zukunft zunehmen wird mit einer Wachstumsrate von drei bis sieben Prozent pro Jahr. Das heißt, die Arbeit wird nicht weniger, und sie wird auch nicht weniger wichtig."

Gemkow kündigt Ausweitung des Projekts an