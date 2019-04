Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) forderte am Mittwoch vor dem Hintergrund der erhöhten Waldbrandgefahr ebenfalls mehr und größere Löschhubschrauber. DFV-Präsident Hartmut Ziebs sagte, jedes Flächenbundesland müsse im Schnitt einen Löschhubschrauber zur Verfügung haben, "um in der diesjährigen Waldbrandsaison adäquat auf Vegetationsbrände reagieren zu können".

Die beiden Brände in Thüringen an der Bleiloch-Talsperre und in Plaue waren am Donnerstagmorgen indes weitgehend unter Kontrolle.