In Brandenburg, wo ebenfalls mehrere Veranstaltungen stattfinden sollen, sagte CDU-Chef Ingo Senftleben den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland: "Vom Landesverband wurde er nicht angefragt." Dies werde auch so bleiben.

Maaßen war im vergangenen Jahr wegen Äußerungen zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz in die Kritik geraten. Außerdem wurde Maaßen kritisiert, weil er mehrfach die damalige AfD-Chefin Frauke Petry traf – und dabei möglicherweise sensible Informationen weitergab .

Das Ringen um eine Entlassung Maaßens führte zu einer Regierungskrise. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hielt zunächst an Maaßen als Chef des Verfassungsschutzes fest. Die große Koalition einigte sich dann aber darauf, Maaßen ins Innenministerium zu versetzen. Wegen seiner Abschiedsrede vor internationalen Geheimdienstchefs, in der er von "linksradikalen Kräften" in der SPD sprach, wurde er schließlich Anfang November in den einstweiligen Ruhestand versetzt.