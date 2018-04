Jung versus Harig Machtpoker um Chefposten bei Sparkassenverband

Die Nachricht hatte sich am Dienstag in Windeseile nicht nur in Leipzig verbreitet: Der Oberbürgermeister der Stadt, Burkhard Jung, liebäugelt mit dem Posten als Chef des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Die mögliche Kandidatur sorgt weiter für einigen politischen Zündstoff - und wird offenbar zum Machtkampf zwischen Landkreisen und Großstädten.

von Grit Bobe, MDR AKTUELL