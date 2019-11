Rund zwölf Milliarden pro Jahr sind im Landestopf. Das sind ganze zwei Milliarden mehr als noch vor zehn Jahren. So viel Geld war noch nie da. Grund dafür sind niedrige Zinsen und sprudelnde Steuereinnahmen. Trotzdem waren die Haushaltsverhandlungen schwierig, reichte das Geld hinten und vorne nicht, war sogar die Rede von Steuererhöhungen. Der übergroße Teil des Geldes sei schon vor Verhandlungsbeginn fest verplant gewesen, erklärt Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter von der CDU.

Michael Richter Bildrechte: dpa Gehen Sie davon aus, dass allein ein Personalbudget von vier Milliarden, dann das was in die Kommunen geht, Stichwort Sozialhaushalt, Sonderrenten, da sind Größenordnungen von sieben acht Milliarden schon gebunden. Michael Richter Finanzminister Sachsen-Anhalt

Und wenn man dann noch an die Rechtsverpflichtungen gehe in den anderen Bereichen, so sei der Betrag, der wirklich verhandelbar sei, nachher sehr wohl überschaubar," erklärt Richter weiter.

Hohe Ausgaben für Bildung und Soziales

Beispiel: Sachsen-Anhalts Bildungsministerium. 2020 wird das Ministerium nach dem aktuellen Haushaltsentwurf mehr als 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung haben. Fast 84 Prozent sind für das Personal verplant – also Lehrer und Verwaltung.

Ähnliches Bild im Sozialministerium. Auch hier ein Mammutbudget von über 1,3 Milliarden Euro. Über 60 Prozent des Geldes sind mit sogenannten bundesgestzlichen Leistungen fest verplant. Das betrifft zum Beispiel das Pflegeberufegesetz oder die Sozialhilfe. Eher frei verhandelbar sind nicht einmal zwei Prozent des Etats – sogenannte freiwillige Leistungen.

Wenig Verhandlungsspielraum

Kristin Heiß Bildrechte: Fraktion DIE LINKE im Landtag von Sachsen-Anhalt Am Ende trotz Rekordhaushalt nicht viel Verhandlungsspielraum, das ist auch der Finanzexpertin Kristin Heiß klar. Sie sitzt für die oppositionelle Linke im Landtag. Beim aktuellen Haushalt rechnet Heiß mit einem Spielraum von 180 Millionen Euro.



Nicht viel, wenn man bedenkt, dass alles in allem fast zwölf Milliarden Euro pro Jahr drin sind. Wenn dann plötzlich neue Versprechen von der Regierung auftauchen, sei sie erstaunt, sagt Heiß. "Das wundert mich dann immer, dass man da versucht, sich aufzubauen und zu sagen wir müssen da jetzt mehr machen. Ich bin gespannt, wo man das herholen will, weil wenn man mehr Geld ausgeben möchte in dem Bereich, muss man entweder mehr Geld einnehmen, oder in anderen Bereichen streichen. Das wird schwierig."

Sorge um kommenden Haushalt

Sachsen-Anhalts oberster Haushaltsprüfer, Rechnungshofpräsident Kay Barthel, mahnt zur Disziplin. Er schaut mit Sorge auf den kommenden Haushalt.

Ehrlich gesagt wachsen unsere Erwartungen nicht mehr in den Himmel, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut. Kay Barthel Rechnungshofpräsident Sachsen-Anhalt