Drei Seiten ist der Brief lang, der Mitte Juli vom Kreis-, Kinder- und Jugendring Mansfeld-Südharz e. V. aus Sangerhausen an Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm Benne in Magdeburg ging. Der Inhalt ein Paukenschlag. Die Rede ist von unhaltbaren Zuständen in der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis. Weil der klamm ist, stünden Kürzungen von fast 30 Prozent an.

Dass die Kinder- und Jugendarbeit aber dringend notwendig sei, sollen in dem Brief zwei Beispiele verdeutlichen: Der Attentäter von Halle kommt aus dem Landkreis, ebenso eine Mutter, die ihre beiden Säuglinge tötete. Die Botschaft des Schreibens: Jugendarbeit könne so etwas verhindern.

Laut Landrätin keine Kürzungen in diesem Jahr