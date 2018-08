40 Prozent der Landesstraßen in Sachsen-Anhalt haben das Prädikat "schlecht". Wie geht es also weiter?

40 Prozent der Landesstraßen in Sachsen-Anhalt haben das Prädikat "schlecht". Wie geht es also weiter?

40 Prozent der Landesstraßen in Sachsen-Anhalt haben das Prädikat "schlecht". Wie geht es also weiter? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Investitionsstau Marode Straßen in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Sachsen-Anhalts Landesstraßen sind in keinem guten Zustand. Über 40 Prozent müssten saniert werden. Sie wurden in einer Untersuchung als "schlecht" eingestuft. Gemacht wurde diese Untersuchung vom Verkehrsministerium selbst. Und nun? Was passiert? Wann wird gebaut? Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass so viele Landesstraßen kaputt sind?

von Roland Jäger, MDR AKTUELL