Der sächsische Kultusminister Christian Piwarz hat eine Maskenpflicht für Grundschüler wie in Bayern als Aktionismus bezeichnet. Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, Kinder unter zehn Jahren nähmen am Infektionsgeschehen so gut wie gar nicht teil und erkrankten nur sehr selten an dem Virus. Bei Älteren sieht das dem Kultusminister zufolge anders aus, deshalb müssen Schüler der Sekundarstufe in Sachsen auch im Unterricht eine Alltagsmaske tragen.