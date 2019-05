In den nächsten zehn Jahren wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Sachsen auf 210.000 steigen.

In den nächsten zehn Jahren wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Sachsen auf 210.000 steigen. Bildrechte: dpa

Pflegenotstand in Sachsen Gesundheitsministerin will Pflegebedürftige und Angehörige unterstützen

Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch von der CDU will den Pflegenotstand mit einem sogenannten Pflegepaket in den Griff kriegen. Sie hat Maßnahmen in Höhe von 60 Millionen Euro pro Jahr geplant. Die Opposition kritisiert, dass dieser Vorschlag erst dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl kommt.

von Christine Reißing, MDR AKTUELL Landeskorrespondentin Sachsen