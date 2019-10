Als Sachsen-Anhalts Innenministers Holger Stahlknecht sein Zehn-Punkte-Maßnahmenpaket vorstellt, ist der Anschlag auf die Synagoge in Halle gerade fünf Tage her.

Was die Maßnahmen kosten sollen, das interessiert auch den innenpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag, Sebastian Striegel. Seiner Meinung nach gebe es "bestimmte Aufgaben", die "unabweisbar" seien. Dazu zähle auch die Sicherheit der Menschen in Sachsen-Anhalt.

Sebastian Striegel kritisiert eine mögliche Überwachung der Telekommunikation in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Striegel sieht aber Spielraum beim Umfang der geforderten Maßnahmen, beziehungsweise was sofort und was möglicherweise erst in einigen Jahren umgesetzt wird.



Doch Kritik hat Striegel auch. Unter anderem will Innenminister Stahlknecht die technischen Überwachungsmöglichkeiten ausweiten und die bisher nicht erlaubte Quellen-Telekommunikationsüberwachung möglich machen – kurz gefasst ist dies das Mitlesen von Nachrichten bei Messengerdiensten wie WhatsApp oder Telegram.