Im MitteldeutschlandTrend von Infratest dimap wurde ein fiktives Direktwahl-Duell zwischen Regierungschef und dem stärksten Oppositionskandidatender ausgefochten. Außerdem wurde nach der Ost-Kompetenz der Parteien gefragt.

Oppositionsführer chancenlos

Die Meinungsforscher von Infratest dimap haben die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Auftrag des MDR gefragt: Für wen würden Sie stimmen, wenn man den Ministerpräsidenten direkt wählen könnte? Dabei wurden jeweils der Amtsinhaber und der stärkste Oppositionskandidat zur Wahl gestellt.

In Sachsen würden sich 56 Prozent der Befragten für Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU entscheiden, nur zwölf Prozent favorisieren Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt. In Thüringen käme der linke Regierungschef Bodo Ramelow auf knapp 50 Prozent, CDU-Chef Mike Mohring auf annähernd 30 Prozent. In Sachsen-Anhalt liegt Amtsinhaber Reiner Haseloff von der CDU bei 56 Prozent, jeder Zehnte würde AfD-Landeschef Oliver Kirchner wählen. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

AfD-Anhänger in Sachsen-Anhalt wollen keinen AfD-Ministerpräsidenten

Bemerkenswert ist, dass in Sachsen-Anhalt der AfD-Kandidat selbst bei der eigenen Wählerschaft "durchfällt": Dort würde eine klare Mehrheit der AfD-Anhänger den CDU-Kandidaten bevorzugen, nämlich 40 Prozent. In Thüringen dagegen käme CDU-Mann Mohring bei der eigenen Klientel auf mehr als 50 Prozent. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Linke bleibt Partei des Ostens

Infratest dimap fragte außerdem: Welche Partei vertritt die Interessen der Ostdeutschen am besten? Die Linke – so die häufigste Antwort der Befragten in allen drei mitteldeutschen Ländern. Dabei ist allerdings in Sachsen und Sachsen-Anhalt der Anteil derer, die keiner Partei eine Ostkompetenz zuschreiben, jeweils höher.

In Sachsen sehen sich 26 Prozent der Befragten bei Ost-Themen am besten von der Linkspartei vertreten. Mit Abstand folgen fast gleichauf CDU, AfD und SPD.

Im rot-rot-grün regierten Thüringen entschieden sich bei dieser Frage 35 Prozent für die Linke. Weit dahinter liegen CDU, SPD und AfD.

In Sachsen-Anhalt trauen 29 Prozent der Linkspartei am ehesten eine Wahrnehmung ostdeutscher Probleme zu, hier gefolgt von der SPD, CDU und AfD. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Politikerzufriedenheit: Tiefensee vor Ramelow

Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit Spitzenpolitikern in den drei Ländern liegen die CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Sachsen und Reiner Haseloff in Sachsen-Anhalt (je 59 Prozent) vorn. In Sachsen kommt SPD-Chef und Wirtschaftsminister Martin Dulig immerhin auf 47 Prozent Zustimmung, während die Vertreter aller anderen Partei bei zehn bis 16 Prozent liegen.

In Sachsen-Anhalt ist CDU-Innenminister Holger Stahlknecht fast ebenso beliebt wie sein Regierungschef. Mit der Grünen-Agrarministerin Claudia Dalbert ist jeder vierte Befragte zufrieden. Die Vertreter der anderen Partei erreichen niedrige zweistellige Werte.