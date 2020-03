MDR-Umfrage Mindestens 180 Bürgermeister im vergangenen Jahr bedroht oder beschimpft

Innerhalb der vergangenen zwölf Monate sind mindestens 180 Bürgermeister und Amtspersonen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Bedrohungen oder Beschimpfungen ausgesetzt gewesen. Das ergab eine MDR-Umfrage unter 795 Kommunen in den drei Ländern, an der sich 484 beteiligt haben. Die Umfrage fand im Februar anlässlich der MDR-Dokumentation "exakt – Die Story: Hetzen, Drohen, Einschüchtern – Sind wir schutzlos gegen den Hass im Netz?" statt. Demnach gaben 150 Umfrageteilnehmer an, 1 bis 5 Mal von Bedrohungen oder Beschimpfungen betroffen gewesen zu sein, 23 waren dem 6 bis 10 Mal ausgesetzt und 14 sogar öfter. Bei rund zwei Dritteln der Betroffenen hat die Häufigkeit der Anfeindungen innerhalb der vergangenen fünf Jahre zugenommen.