Er hat sich auf Kinder und Jugendliche spezialisiert. Vor fünf Jahren hat er ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mitgegründet. Hauptsitz des Zentrums ist Pirna. Zwei weitere Außenstellen befinden sich in Dippoldiswalde und in Bischofswerda. Eine weitere hat Martens gerade in Weißwasser eröffnet. 15 Mitarbeiter sind bei ihm angestellt - Pädagogen etwa und eine weitere Ärztin. Die Arbeitszeit umfasst klassisch 40 Stunden, sagt Martens.

Sterben selbstständige Ärzte aus? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Niedergelassene Ärzte in eigener Praxis arbeiten in der Regel deutlich mehr", erklärt er weiter und führt aus: "Schon die ganze Vergütungsstruktur geht von einer Arbeitszeit von 50 Stunden in der Woche aus. Wobei es so ist, dass gerade in den ländlichen Regionen Ärzte weitaus mehr arbeiten."