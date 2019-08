Sachsen Gesundheitsministerin fordert mehr Medizinstudienplätze

Seit Jahren fehlt es an Handwerkern und Ingenieurinnen, an Lehrern, Erzieherinnen und Pflegekräften und an Ärzten. Allein in Sachsen sind derzeit 255 Hausarztpraxen unbesetzt. Und es zeichnet sich ab, dass sich das noch verschärft: Immer mehr Ärzte gehen in den Ruhestand und es kommen nicht genug neue nach. Dem Problem will Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch nun beikommen – unter anderem mit mehr neuen Medizinstudienplätzen.

von Christine Reißing, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL